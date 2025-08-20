Roma predstavila pojačanje iz Aston Ville

Podijeli :

AP Photo/Kirsty Wigglesworth via Guliver

AS Roma u novu sezonu ulazi s novim trenerom Gian Pierom Gasperinijem, a i njihov kadar je također doživio promjene. Posljednja akvizicija u rimskom klubu je dolazak jamajčanskog nogometaša Leona Baileyja.

Bailey dolazi iz Aston Ville na posudbu koju će Roma platiti dva milijuna eura. Uz to, rimski klub je u ugovor uključio i opciju otkupa koja bi iznosila 22 milijuna eura.

Nagađalo se o obvezi otkupa, no talijanski novinar Fabrizio Romano otkrio je kako je riječ samo o opciji.

Jamajčanin je karijeru počeo u belgijskom Genku da bi potom preko Bayer Leverkusena i Aston Ville stigao do Rome.

Za Jamajku je nastupio 39 puta, a sljedeći ciklus mogao bi mu biti i najbitniji u karijeri jer sa svojom rodnom zemljom, zbog proširenja Svjetskog prvenstva, ima priliku izboriti prvi plasman nakon 1998. godine.