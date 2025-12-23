Reprezentativac BiH o dolasku u Italiju: ‘Skauti Juventusa su pratili Hrvata, a doveli mene’

Podijeli :

Guliver Image

Reprezentativac BiH Tarik Muharemović pokazuje sjajnu formu u talijanskom Sassuolu.

Poseban je dojam ostavio u Italiji nakon što je u pobjedi 3:1 Sassuola protiv Fiorentine prije tri kola zabio gol te asistirao za još jedan pogodak. Tim je povodom dao i intervju za magazin Sportweek, dio Gazzette dello Sport.

“Igrao sam za Wolfsberger i debitirao za prvi tim protiv Salzburga. Već iduće dana dobio sam poziv u U19 reprezentaciju za utakmice protiv Hrvatske i Saudijske Arabije. Skauti Juventusa su došli pratiti jednog hrvatskog igrača, ali nakon utakmice me otac nazvao i rekao kako me Juventus želi. Od tog trenutka nisam želio ni čuti za druge ponude”, ispričao je Muharemović bez otkrivanja o kojem se Hrvatu radi.

Juventusovi skauti tada su gledali prijateljsku utakmici U-19 reprezentacija odigranoj u lipnju 2021., a završila je pobjedom Hrvatske 4:2. Hat-trick je zabio Matija Frigan, dok se među strijelce upisao i Franjo Ivanović.

Dvadesetdvogodišnji stoper BiH u Italiju je stigao 2021. prve godine. Prvo je igrao u Juventusu koji ga je ove godine, nakon prošlosezonske posudbe, prodao Sassuolu.