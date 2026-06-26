Real zvijezdu Coma vratio za devet milijuna pa ga opet prodao u isti klub za 60 milijuna eura

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(AP Photo/Luca Bruno) via Guliver Image

Real Madrid je donio jednu od najzanimljivijih odluka vezanih uz mlade igrače ovog ljeta. Nico Paz karijeru će nastaviti u Comu, nakon što su dva kluba postigla dogovor o trajnom transferu. Informaciju je objavio Fabrizio Romano, koji navodi da je madridski klub u ugovor uključio i pravo na budući otkup igrača.

Prema dostupnim informacijama, Como će za transfer izdvojiti oko 60 milijuna eura. Tome je prethodila odluka Reala da aktivira svoju ranije ugovorenu opciju otkupa vrijednu devet milijuna eura, nakon čega je dogovoren novi posao. Ugovor uključuje i klauzulu prema kojoj bi Real u budućnosti mogao vratiti Paza za 80 milijuna eura, čime je osigurao mogućnost njegova povratka ako nastavi napredovati.

Dogovoru su prethodili intenzivni pregovori i brojne špekulacije. Osim Coma, kao mogući novi klub spominjao se i Inter Milan, a Pazovo ime povezivalo se čak i s mogućim pregovorima oko transfera Alessandra Bastonija. Unatoč tome, talijanski prvoligaš nije odustao od namjere da zadrži mladog Argentinca, koji je prošle sezone ostavio vrlo dobar dojam u Serie A.