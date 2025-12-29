Real ne planira pustiti mladog dragulja na posudbu u Italiju

Podijeli :

AP Photo/Manu Fernandez via Guliver

Vodstvo Real Madrida odbacilo je mogućnost posudbe 18-godišnjeg veznjaka Franca Mastantuona za kojeg se zanimao Napoli, objavili su talijanski mediji.

Napoli ima problema u veznom redu budući da su ozlijeđeni Kevin De Bruyne, Andre Frank Zambo Anguissa i Billy Gilmour. Zbog toga se talijanski prvak obratio Real Madridu zanimajući se za mogućnost posudbe argentinskog nogometaša do kraja ove sezone.

POVEZANO Alonso: Zajedno ćemo sve preokrenuti! Ovdje je važan samo Real Madrid

Iz Reala je stigao negativan odgovor, što je bilo očekivano, jer je ovog ljeta španjolski klub vodio žestoku bitku s PSG-om za potpis jednog od najtalentiranijih mladih nogometaša na svijetu. Na kraju je Mastantuono odlučio karijeru nastaviti u Kraljevskom klubu, koji je za njega River Plate platio 60 milijuna eura odštete.

Argentinski veznjak je u 14 nastupa za Real upisao po jedan pogodak i asistenciju. Njegova adaptacija na europski nogomet malo je usporena ozljedom prepona početkom studenoga. U posljednjih pet utakmica u španjolskom prvenstvu odigrao je tek jednu minutu.