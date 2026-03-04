Real ima plan ako ne uspije dovesti Kloppa: Kraljevi žele ‘ukrasti’ Modrićevog trenera

Podijeli :

AP Photo/Luca Bruno via Guliver

Real Madrid i dalje traži novog trenera nakon što je u siječnju ove godine otkaz dobio Xabi Alonso.

Iako je u početku djelovalo kao idealno rješenje, Xabi Alonso nije se snašao na klupi madridskog kluba. Izgubio je podršku svlačionice, dio igrača okrenuo se protiv Alonsa, pa je na kraju dobio otkaz.

Momčad od tada privremeno vodi Álvaro Arbeloa, no jasno je da predsjednik Florentino Pérez na ljeto planira dovesti poznatije i iskusnije ime – trenera koji može podnijeti pritisak rada u klubu poput Real Madrida.

Prema pisanju talijanskog lista Corriere dello Sport, jedan od glavnih kandidata je Massimiliano Allegri. Kao razlog navodi se i činjenica da Jürgen Klopp, koji je do sada bio prva želja Reala, i dalje radi u Red Bullu kao koordinator nogometnih aktivnosti, pa se zasad ne očekuje njegov odlazak.

Allegri je s druge strane provjeren trener koji je s Juventusom osvojio niz trofeja, a naslov prvaka Italije osvajao je i s Milanom. U upravi Reala već su ga ranije željeli dovesti, a o njegovu dolasku u Madrid govorilo se u više navrata.

Prvi put 2019., kada je Allegri završavao niz od pet uzastopnih naslova prvaka Italije s Juventusom. Tada je posao propao, a dvije godine kasnije Real je ponovno bio blizu njegova angažmana. Spominjao se čak i ugovor vrijedan oko 8,5 milijuna eura po sezoni na tri godine, no tadašnji predsjednik Juventusa Andrea Agnelli nakon sastanka s Allegrijem uspio ga je uvjeriti da ostane u Torinu.

Trener iz Livorna tijekom karijere vodio je i Cagliari, Sassuolo, Grosseto, SPAL i Aglianese, a eventualnim dolaskom u Real Madrid prvi bi put radio izvan Italije.

Problem: Allegrijev ugovor s Milanom

Allegri trenutačno ima ugovor s Milanom do 2027. godine, pa bi Real Madrid za njegov dolazak morao platiti odštetu. Pitanje je i što želi sam Allegri, jer mu, kako je ranije rekao, odgovaraju život u Milanu, atmosfera u klubu i momčad.

Nedavno je istaknuo da bi mogao još dugo ostati u Milanu, no na kraju sezone očekuje se razgovor između Allegrija i uprave kluba o nastavku suradnje. Milanu je pritom potreban iskorak u europskim natjecanjima, u kojima ove sezone ne nastupa, dok bi sljedeće trebao igrati u Ligi prvaka.

„U svemu sam suglasan s klubom. Naravno da u razgovorima ponekad postoje razlike, ali najvažnije je da svi radimo za dobrobit Milana. Vrlo sam sretan ovdje, klub planira budućnost i između mene i kluba vlada potpuna harmonija“, rekao je nedavno Massimiliano Allegri.