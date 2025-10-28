Rapaić: ‘Tudor je u Juventusu napravio čudo’

Podijeli :

Igor Tudor više nije trener Juventusa. Hrvatski strateg dobio je otkaz nakon poraza 1:0 od Lazija u osmom kolu Serie A. Talijanski mediji navode da bi njegov nasljednik mogao biti Luciano Spalletti. Dok se još raspravlja o tome je li odluka o otkazu bila opravdana, situaciju je prokomentirao bivši hrvatski reprezentativac Milan Rapaić.

„Tudor je dao sve od sebe i prošle sezone napravio pravo čudo. Problem nije u njemu, nego u tome što Juventus nije dovoljno pojačao momčad. Ovo jednostavno nije jaka ekipa. Tudor je odradio dobar posao, ali nema dovoljno kvalitetnih igrača koji mogu odlučiti utakmice. Vlahović je sjajan napadač, ali mu situacija s ugovorom otežava igru“, rekao je Rapaić za Tuttomercatoweb.

Dotaknuo se i dolaska Petra Sučića u Inter, gdje je stigao iz Dinama prošlog ljeta.

„Sučić je ogroman talent i ima potencijal postati vrhunski igrač. Inter je njegovim dovođenjem napravio fantastičan potez, možda i najbolji transfer u Serie A“, zaključio je Rapaić.