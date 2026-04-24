Ranieri napustio Romu nakon svađe s Gasperinijem, sprema se povratak Tottija?

Talijanski stručnjak Claudio Ranieri (74) napustio je savjetničku ulogu u Romi, objavio je talijanski nogometni prvoligaš.

Roma nije objavila razlog rastanka, no talijanski mediji navode kako Ranieri odlazi nakon svađe s trenerom Gianom Pierom Gasperinijem.

“AS Roma potvrđuje da je veza s Claudiom Ranierijem završena. Klub bi želio zahvaliti Claudiu na njegovom značajnom doprinosu Romi. Vodio je momčad kroz vrlo izazovno razdoblje i uvijek ćemo mu biti zahvalni na trudu,” objavio je klub.

“Imamo puno povjerenje u put koji je pred nama pod vodstvom Giana Piera Gasperinija, sa zajedničkim ciljem rasta, poboljšanja i postizanja rezultata dostojnih naše povijesti,” dodaje se.

Mediji na ‘čizmi’ pišu kako je Ranieri morao otići nakon javne svađe s trenerom Gasperinijem.

Kap koja je prelila čašu bile su Ranierijeve izjave prije 14 dana koje su stvorile napetu atmosferu. Gasperini je potom zamolio predsjednika Dana Friedkina da donesu odluku: “ili on ili ja”.

Gasperini je nedavno kritizirao sportsku politiku za koju je odgovoran Ranieri, dok je ovaj uzvratio kazavši kako “Gasperini nije bio ni među tri najbolja kandidata kada je Roma na kraju prošle sezone tražila trenera.”

Prije nedavne utakmice s Atalantom, oglasili su se i navijači rimskog kluba.

“Dosta. Roma je ispred svega i svakoga,” pisalo je na jednom transparentu, dok je na drugom pisalo “Tko razmišlja o dobru naše Rome?”.

Ranieri je svoju igračku karijeru započeo u Romi, a kasnije je tri puta bio trener kluba. Prošle sezone se vratio iz mirovine preuzevši klub koji se u tom trenutku nalazio u donjoj polovici tablice. Doveo je Romu do petog mjesta, propustivši Ligu prvaka za jedan bod, prije nego što je prihvatio savjetničku ulogu.

Mediji navode kako je na izlaznim vratima i sadašnji sportski direktor Frederic Massara, što bi povećalo šanse Francesca Tottija za povratak na Stadio Olimpico.