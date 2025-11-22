Prvi Derby della Madonnina za Modrića: ‘Kao da se resetirao s godinama’

Podijeli :

Daniele Buffa Image nella foto via Guliver

Nogometaši Intera i Milana u nedjelju igraju gradski derbi, ujedno i najveći ogled 12. kola Serie A.

A bit će to i prvi Derby della Madonnina, kako nazivaju milanski derbi, i za hrvatskog nogometaša Luku Modrića.

Gazzetta dello Sport uoči derbija izdvojila je priču o nogometašima koji su u ovom ogledu nastupili nakon navršene 40. godine, a u nedjelju će se tom društvu priključiti i Luka Modrić.

“To su igrači koji prkose vremenu, kao da se s godinama resetiraju. Bore i nešto krhkiji mišići možda otkrivaju njihovu dob, ali kada se upale reflektori San Sira, vrati im se energija koja kao da ne poznaje godine”, piše Gazzetta.

O Modriću su dodali:

“Luka Modrić bit će četvrti četrdesetogodišnjak u povijesti koji je zaigrao milanski derbi, nakon Maldinija, Zanettija i Ibrahimovića – kao štafeta između generacije X i milenijalaca. Jedina iznimka je Billy Costacurta, koji je derbi igrao s 39 godina.”