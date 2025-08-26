Prošle sezone oduševio je na posudbi kod Tudora, sad su blizu da ga zadrže

Torinski Juventus, kojeg vodi hrvatski trener Igor Tudor, blizu je dogovora s PSG-om u vezi ostanka u Juventusu francuskog centarfora Randala Kolo Muanija (26), objavili su talijanski mediji.

Najnovija ponuda “ Stare dame ” čak i nadmašuje zahtjeve europskog prvaka. Juve nudi deset milijuna eura za jednogodišnju posudbu, te obavezu kupnje sljedećeg ljeta za 50 milijuna eura.

Kolo Muani, kojeg ugovor s PSG-om veže do lipnja 2028. godine, proljetni dio prošle sezone proveo je na posudbi u “Staroj dami”, te je oduševio svojim partijama. Zabio je deset pogodaka i još tri puta je asistirao, a talijanski mediji su ga hvalili kao prototip “moderne devetke”.

Za francuskog reprezentativca bili su zainteresirani i drugi klubovi, poput Manchester Uniteda, ali Kolo Muani inzistira na ostanku u Juventusu.