Procurio Milanov plan za Modrića: Evo koju ulogu mu je dodijelio Amorim

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xGonzalesxPhoto via Guliver

Nova taktička vizija trenera Rúbena Amorima u Milanu donosi značajne promjene u slaganju momčadi za sustav 3-4-2-1, a u samom središtu te zamisli nalazi se Luka Modrić.

Dok portugalski stručnjak planira gurnuti Adriena Rabiota naprijed na poziciju ofenzivnog veznog, po uzoru na uspješnu epizodu pod Robertom De Zerbijem u Marseilleu, Modrić ostaje nesporni diktator tempa i glavni mozak u srcu Milanove vezne linije, piše Gazzetta dello Sport u svom insajderskom seciranju igre pod novim trenerom Rubenom Amorimom.

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Premještanje Francuza bliže suparničkom golu izravno utječe na profil i distribuciju zadataka u veznom redu. Rabiotovim odlaskom u napadačku trojku, Modrić dobiva više prostora za organizaciju igre s dublje pozicije, ali se istovremeno otvara pitanje njegovog idealnog partnera u dvostrukom bloku u sredini terena.

Tko će biti Modrićev “vodonoša”?

Rabiotova taktička inteligencija, trkačka moć i sposobnost ulaska iz drugog plana (u Marseilleu je iz pozicije iza napadača postigao osam golova i pet asistencija) jamče Milanu prijeko potrebnu opasnost po protivnički gol. S druge strane, kako bi Modrić mogao neometano diktirati ritam i kreirati napade, Amorim mu u sredini mora osigurati fizikalno moćnog i radno raspoloženog partnera.

S obzirom na potencijalni odlazak Youssoufa Fofane, profil igrača koji će stajati uz hrvatskog maestra morat će se tražiti među opcijama kao što su Samuele Ricci, Ardon Jashari, Yunus Musah ili mladi Christian Comotto. Netko od njih morat će preuzeti defenzivni teret i pokrivanje prostora kako bi Modrićeva vizija i preciznost došle do punog izražaja.

Dobitak za napad i stabilnost u sredini

Za samog Modrića ova taktička prilagodba donosi novu dimenziju u igri. S Rabiotom na poziciji “desetke”, hrvatski kapetan dobiva fizički dominantnog i tehnički potkovanog suigrača u međuprostoru koji može primiti loptu pod pritiskom i usmjeriti je prema napadu. Prebacivanje Rabiota u ofenzivniju rolu osigurava stabilnost i ravnotežu u trenutku kada Milan na desnom krilu koristi izrazito ofenzivne opcije poput Samuela Chukwuezea.

“Dok se Rabiotu traži motivacija i nov zamah nakon zahtjevnog razdoblja, u Milanu nema dvojbe oko toga tko drži ključeve igre. Amorimov plan spaja iskustvo i kreaciju Modrića iz dubine s probojnošću Rabiota u završnici, stvarajući tako novu osovinu oko koje bi se trebao graditi novi Milan”, zaključuje Gazzetta u svojoj analizi.