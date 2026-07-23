Priča se nastavlja: Milan potvrdio Modrićev ostanak!

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REUTERS/Ciro De Luca via Guliver

Luka Modrića potpisao je novi ugovor s Milanom, potvrdio je klub na svojim društvenim mrežama.

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije aktivirao je opciju za još jednu sezonu iz njegova prvog ugovora. “Budućnost još uvijek nosi njegovo ime. Priča Luke s Rossonerima se nastavlja”, napisali su iz Milana na X-u, gdje su njegov potpis predstavili uz fotografiju naslovne stranice časopisa na kojoj piše “Simbol Milanizma s Lukom Modrićem”.

The future still bears his name.

Luka’s Rossonero story continues ❤️🖤 pic.twitter.com/Ly5sm7QQ44 — AC Milan (@acmilan) July 23, 2026

“AC Milan s ponosom objavljuje da je Luka Modrić potpisao ugovor na još jednu sezonu, do 30. lipnja 2027. Ključna figura u veznom redu Rossonera od svog dolaska, Luka je svoje iskustvo i kvalitetu donio u službu momčadi, kako na terenu tako i izvan njega, sa skromnošću i velikom strašću.

Hrvat i jedan od najboljih igrača u svjetskom nogometu, nastavit će svoje putovanje u dresu Rossonera, za koje je prošle sezone odigrao 37 utakmica i postigao 2 gola, s ambicijom da dosegne nove, važne prekretnice”, piše na službenoj stranici kluba.

Modrić će zadržati osnovnu godišnju plaću od 3,5 milijuna eura. Talijanski insajder Nicolo Schira navodi da će s uključenim bonusima moći zaraditi do 4,5 milijuna eura.