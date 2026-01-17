Preminuo predsjednik Fiorentine Rocco Commisso

Podijeli :

AP Photo/Petros Giannakouris via Guliver

Predsjednik talijanskog prvoligaša Fiorentine Rocco Commisso umro je u dobi od 76 godina nakon duljeg razdoblja liječenja, priopćio je u subotu klub Serie A.

Commisso je rođen u Kalabriji, a u SAD je imigrirao s 12 godina. Kao direktor kabelske televizije, osnovao je kabelskog operatera Mediacom 1995. godine i preuzeo Fiorentinu 2019. godine.

“Nogomet je bio njegova strast, a Fiorentina je to postala prije sedam godina, kada je Rocco preuzeo klub Viola i zavolio njegove navijače, boje i grad Firencu”, priopćio je klub.