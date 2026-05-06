Preminula je legendarna ‘desetka’ Intera, Evaristo Beccalossi

Talijanski nogomet zavijen je u crno nakon vijesti da je u 70. godini preminuo Evaristo Beccalossi, legendarna „desetka“ Intera.

Beccalossi je preminuo u noći između utorka i srijede u bolnici u rodnoj Bresciji, uslijed komplikacija izazvanih teškim moždanim udarom koji je doživio u siječnju 2025. godine.

Iako se mjesecima borio, popularni „Evaristo“ nije se uspio probuditi iz kome, a preminuo je nekoliko dana prije svojeg 70. rođendana, koji bi bio 12. svibnja.

Nogometni put počeo je u Bresciji, ali nogometni put obilježila mu je Giuseppe Meazza. Tijekom šest sezona u dresu Intera (1978. – 1984.), odigrao je više od 200 utakmica i postao simbol generacije koja je 1980. osvojila Scudetto, a dvije godine kasnije i talijanski Kup.

Posebno se pamti 28. listopada 1979. godine, kada je s dva gola srušio gradskog rivala Milan.

Ostao je upamćen i po velikom pehu iz rujna 1982. godine, kada je na utakmici protiv Slovana iz Bratislave promašio dva jedanaesterca u razmaku od samo osam minuta.

Nastupao je još i za Sampdoriju, s kojom je također podigao trofej talijanskog Kupa, kao i za Monzu, Barlettu i Pordenone.