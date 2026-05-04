Pravi lider: Modrić već za vikend na klupi Milana uz suigrače?

Gonzales Photo via Guliver Images

Iako je trenutno odsutan zbog ozljede lica, Luka Modrić mogao bi se vratiti u kadar i prije završetka sezone, makar samo kao psihološka podrška.

Modrić je prošlog tjedna operiran nakon što je u derbiju s Juventusom zadobio prijelom jagodične kosti pri sudaru s Manuelom Locatellijem. Operativni je zahvat prošao uspješno, a liječnici procjenjuju da će oporavak trajati između pet i šest tjedana.

Međutim, kako donosi Gazzetta dello Sport, Modrić bi se već ovih dana (možda već u utorak) mogao pojaviti u Milanellu i lagano trenirati. Sa zaštitnom maskom na licu, naravno.

Gazzetta čak navodi kako bi se Modrić mogao pojaviti i na klupi Milana u zadnje tri utakmice sezone (Atalanta, Genoa, Cagliari). Gotovo sigurno neće igrati, ali bi se mogao naći uz svoje suigrače kako bi ih ohrabrio i pružio im psihološku podršku u lovu na izravno mjesto u Ligi prvaka.