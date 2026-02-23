Poznato do kada bi Modrić trebao odlučiti ostaje li u Milanu

Podijeli :

xBSRxAgencyx via Guliver

Sve se glasnije u Milanu zaziva ostanak Luke Modrića.

Prema pisanju La Gazzette dello Sport, u Milanu žele da Modrić produlji ugovor i to uz ambiciju da s Rossonerima zaigra u Ligi prvaka.

POVEZANO Milan kiksao na San Siru i upisao tek drugi poraz u Serie A

No, odluka se neće čekati još predugo.

Talijanski list navodi kako je razumno očekivati da će Uprava Milana zatražiti od Modrića da se izjasni do svibnja, prije okupljanja hrvatske reprezentacije za Svjetsko prvenstvo. Time bi čelnici kluba dobili dovoljno vremena za planiranje ljetnog prijelaznog roka i slaganje momčadi za novu sezonu.

Završna riječ pripada Modriću, Milan ga želi, a odluka je na njemu.