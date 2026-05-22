Povišica za Modrića u Milanu? Insajder otkrio njegovu plaću ako ostane

Što će biti s Lukom Modrićem u Milanu?

U ljeto 2025. napustio je Real Madrid nakon isteka ugovora i potpisao jednogodišnju suradnju s Milanom gdje je u prvoj sezoni upisao 36 nastupa, dva gola i tri asistencije.

Nicolo Schira, talijanski insajder, tvrdi da je Milan uvjeren kako će zadržati Modrića. Prema njegovim informacijama, kapetan Hrvatske mogao bi ostati još jednu sezonu u talijanskom velikanu, i to za godišnju plaću od 4.5 milijuna eura.

Calcio e Finanza pisao je da Modrić po sezoni u Milanu zarađuje oko 3.5 milijuna eura neto. Prema Schirinim informacijama, to bi značilo da bi mogao dobiti povišicu u 41. godini.

