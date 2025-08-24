Potukao se s Rabiotom prošlog tjedna, sada je pronašao novi klub

Engleski nogometni napadač Jonathan Rowe (22) prešao je iz francuskog Marseillea u talijansku Bolognu, potvrdila su oba kluba u nedjelju ne navodeći ni visinu transfera niti dužinu trajanja prelaska.

Engleski U21 reprezentativac Rowe prošloga se tjedna potukao s francuskim veznjakom Adrienom Rabiotom u svlačionici Marseillea nakon poraza od Rennesa u prvom kolu pa je predsjednik kluba Pablo Longoria oba igrača stavio na transfer-listu.

‘Zločesti dečko francuskog nogometa’ potukao se sa suigračem, klub ih stavio na transfer listu!

Prošle sezone Rowe je u 30 nastupa postigao tri gola za Marseille.

Prema Transfermarktu vrijedi 12 milijuna eura.