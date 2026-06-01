Potpuni kaos na San Siru: ‘Modrić je duboko razočaran, Ibrahimović ga moli da ostane’

Podijeli :

Luka Modrić

Nakon što je Milan ostao bez nastupa u Ligi prvaka iduće sezone, a klub su nakon neuspjeha ekspresno napustili trener Max Allegri i sportski direktor Igli Tare, sve je izglednije da će prema izlaznim vratima San Sira krenuti i Luka Modrić.

Hrvatski kapetan trenutno uživa u svojevrsnom miru uoči oluje Svjetskog prvenstva i velikih karijernih odluka koje ga čekaju nakon povratka iz Amerike. Luka Modrić uskoro će morati odlučiti o svojoj budućnosti, a prema pisanju talijanskih medija, sve je manje izgledno da će se ona nastaviti na istoj adresi.

Talijani: Ostanak Modrića u Milanu ili romantičan povratak u Dinamo? Zanimljiv je i scenarij koji bi ga vratio u Real Modrić podržao Perezovu kandidaturu za predsjednika Reala

Corriere dello Sport piše kako je iz dana u dan sve izvjesnije da će hrvatski veznjak uskoro i službeno napustiti Milan. Najveća prepreka potpisivanju ugovora za još jednu sezonu jest potpuni kaos koji vlada u sportskom sektoru kluba, kao i izostanak elitnog europskog nogometa u narednoj sezoni.

Nakon poraza od Cagliarija (1:2) pred svojim navijačima u posljednjem kolu Serie A, Luka Modrić u nevjerici je slušao zvižduke šokiranog San Sira, a lako je moguće da mu je to ujedno bio i posljednji nastup pred navijačima milanskog velikana.

“Hrvatski maestralni veznjak duboko je razočaran načinom na koji je završila sezona i trenutno intenzivno razmišlja o svom sljedećem koraku. Modrićev ugovor istječe krajem lipnja, a situacija se dramatično promijenila. Da je Massimiliano Allegri ostao na klupi, Modrić bi sasvim sigurno produljio vjernost Rossonerima”, piše talijanski medij i dodaje:

“Međutim, kapetan Vatrenih sada se našao u situaciji da klub nema osiguranu Ligu prvaka, a ostao je i bez trenera koji ga je silno želio u momčadi, kao i bez sportskog direktora Iglija Tarea koji ga je osobno molio da potpiše za Milan. Zlatan Ibrahimović trenutno ulaže maksimalne napore kako bi nagovorio Modrića na ostanak, no hrvatski nogometaš ima previše sumnji u trenutačni projekt kluba.”

Nije tajna da je Modrića u Real Madrid zvao predsjednik Florentino Perez, koji ga u trenucima aktualnih predsjedničkih izbora vidi kao sjajan adut na svojoj strani. Naravno, nije izgledno da bi se na Santiago Bernabeu vraćao u ulozi igrača, već bi zauzeo neku od funkcija unutar sportskog sektora ili u samoj upravi kluba.

Kada je riječ o nastavku igračke karijere, pisalo se o mogućim odlascima u Saudijsku Arabiju i SAD, no te mu opcije navodno nisu privlačne. Talijanska La Gazzetta dello Sport čak je izašla sa zanimljivim tekstom prema kojemu bi se hrvatski nogometaš mogao vratiti u Dinamo, no ta opcija u ovom trenutku djeluje najmanje izgledna od svega što se Modriću nudi. S druge strane, ostanak u Milanu iz dana u dan također se čini kao scenarij koji ćemo teško gledati u novoj sezoni.

Dapače, prema svemu sudeći, kapetan Vatrenih neće biti jedini koji će proći kroz izlazna vrata. Osim Modrića, na odlazak su spremni Adrien Rabiot i vratar Mike Maignan, dok je kofere već javno spakirao Rafael Leao koji je nakon sedam godina otvoreno poručio da je spreman za nove izazove.