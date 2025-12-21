Pongračićeva Fiorentina upisala prvu pobjedu sezone u Serie A

Podijeli :

xGiuseppexVelletrix/xSPPx Sportspressphoto_SPR75061 via Guliver Image

U 16. kolu talijanske Serie A Fiorentina je napokon uspjela prekinuti crni niz bez pobjeda. U dosadašnjih 15 kola upisali su devet poraza i šest remija bez ijedne pobjede, a sada su na domaćem terenu uspjeli svladati Udinese s X:Y.

Veliku pomoć je Fiorentina dobila u sedmoj minuti. Tada je vratar Udinesea Maduka Okoye zaradio izravan crveni karton zbog sprječavanja izgledne prilike za gol. 14 minuta kasnije Viole su kaznile goste. Rolando Mandragora, bivši igrač Juventusa, ali i Udinesea, zabio je za 1:0.

21 minutu kasnije Fiorentina je povećala prednost preko Alberta Gudmundssona da bi krajem prvog dijela, u petoj minuti sudačke nadoknade, Cher Ndour zabio za velikih 3:0 Fiorentine na poluvremenu.

Nije Fiorentina stala s golovima ni u drugom dijeli. U 56. minuti je talijanski reprezentativac MoiseKean zabio za 4:0 te je tako nastavio dobar dan u uredu za ekipu iz Firence. 10 minuta kasnije Udinese je smanjilo golom Oumara Soleta na 4:1, ali sreća je trajala kratko jer je u 68. Kean zabio svoj drugi pogodak za visokih 5:1 Fiorentine.

Do kraja susreta nije bilo promjene rezultata i Fiorentina je slavila s 5:1. U redovima Viola svih 90 minuta odigrao je hrvatski reprezentativac Marin Pongračić.

Ovom pobjedom Fiorentina nije uspjela ostvariti skok na ljestvici Serie A te su i dalje na posljednjem mjestu, ali sada im 17. Parma bježi pet bodova. Fiorentina je inače izborila drugu fazu Konferencijske lige tako da postoji nada za Viole da će pronaći pravu formu.