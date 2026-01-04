Pongračićeva Fiorentina golom u nadoknadi došla do druge pobjede u Serie A

Podijeli :

(AP Photo/Luca Bruno) via Guliver Image

U 18. kolu Serie A, prvom koje se igra u 2026. godini, Fiorentina je ugostila Cremonese. Viole su prije ovog susreta bile na posljednjem mjestu, a bijeg s tog mjesta ostvarili su dramatičnom pobjedom od 1:0 protiv Cremonesea.

Kroz cijeli susret Fiorentina je bila bolja momčad, ali to nisu uspijevali naplatiti većinu susreta. Činilo se kako će se na kraju morati zadovoljiti sa samo jednim bodom u ovom susretu, ali onda se u 92. minuti ukazao Moise Kean koji je zabio za pobjedu i bijeg s dna ljestvice.

Fiorentina je ovom pobjedom došla do 12. boda u Serie A te su preskočili posljednju Pisu zbog bolje gol-razlike dok su iza 18. Verone koja ima lošiju gol-razliku, ali bolji međusobni omjer. Spas u Serie A im bježi tri boda jer 17. Genoa ima 15 bodova. Cremonese je trenutačno na 12. mjestu.

U ovom susretu je hrvatski reprezentativac Marin Pongračić odigrao svih 90 minuta.