Pongračić igrao u porazu Fiorentine od Napolija

Nogometaši Napolija ostvarili su treću pobjedu u isto toliko nastupa u talijanskom prvenstvu svladavši kao gosti Fiorentinu sa 3:1.
Prvaci su poveli s 1:0 golom Kevina De Bruynea u šestoj minuti iz kaznenog udarca. Rasmus Hojlund povećao je na 2:0 u 14. minuti da bi Sam Beukema u 51. minuti pogodio za 3:0 Napolija. U 79. minuti Luca Ranieri ranije uspio ublažiti poraz domaćih.
Marin Pongračić igrao je za Fiorentinu do treće minute nadoknade.
Napoli se vratio na vrh ljestvice s devet bodova, koliko ima i Juventus koji je ranije u subotu sa 4:3 svladao Inter, dok je Fiorentina ostala na dva boda.
