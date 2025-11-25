Pojavila se informacija da Baturina ostaje bez konkurenta u Comu ove zime, evo što Romano kaže

Podijeli :

Nderim Kaceli IPA Sport via Guliver

Iako su se pojavile neke priče da će Real Madrid vratiti Nicu Paza u nadolazećem zimskom prijelaznom roku, to se neće dogoditi.

Kako izvještava najpouzdaniji stručnjak za transfere Fabrizio Romano, Paz je s Real Madridom u pregovorima da se vrati na Bernabeu u ljeto 2026.

Romano tvrdi da otkupna klauzula od 10 milijuna eura ne može stupiti na snagu prije ljeta 2026., a Paz im je već rekao “da.”

Argentinski veznjak je ove sezone za Como zabio pet golova i upisao četiri asistencije u svim natjecanjima.

Konkurencija je u klubu hrvatskom reprezentativcu Martinu Baturini koji je u ponedjeljak protiv Torina dočekao prvijenac u novom dresu i pohvale trenera Cesca Fábregasa. Kad ode Paz, sigurno je da će se tu otvoriti više mjesta za Baturinu.