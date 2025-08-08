Pogledajte potez kojim je Baturina raspametio navijače: ‘To ga je naučio Modrić!’

Podijeli :

Matteo Gribaudi via Guliver

Martin Baturina ovog je ljeta postao igrač talijanskog Coma, gdje je stigao iz Dinama za 18 milijuna eura.

Hrvatski je reprezentativac bio jako dobar na pripremnim utakmicama te postigao prvijenac već u svojoj drugoj utakmici protiv Ajaxa.

Navijači Coma redovito ga hvale na društvenim mrežama, a oduševio ih je i potezom na današnjem treningu. Igrači su bili podijeljeni u dvije momčadi koje su igrale na skraćenom terenu, a Baturina je zabio majstorski gol. Primio je loptu i onda je vanjskim dijelom kopačke spremio u rašlje.

Navijači Coma bili su oduševljeni njegovim potezom, a neki od komentara su bili: “Ovo ga je sigurno naučio Modrić”, “Martin je zvijer”, “Isuse Kriste”.