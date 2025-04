Pirlo iskreno: ‘Nisam htio otići iz Milana, iritira me što to ljudi misle’

Jedan od najboljih talijanskih veznjaka svih vremena Andrea Pirlo izjavio je da odlazak iz AC Milana nije bila njegova želja, već da je otjeran iz kluba od tadašnjeg trenera Maxa Allegrija i sportskog direktora Adriana Gallianija.

“Ima puno ljudi koji još uvijek misle da sam ja želio otići i to me strašno iritira, jer to nije istina. Želio sam ostati u AC Milanu, ali nije bilo uvjeta da se to ostvari i zbog toga smo se razišli. Kad sam se opraštao od suigrača bio je to jedan od najbolnijih i najtužnijih trenutaka u mom životu”, izjavio je 45-godišnji Pirlo za talijanske medije.