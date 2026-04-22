Petar Sučić presretan nakon utakmice karijere: ‘Ulazak s klupe? Pa igram za Inter’

sportinfoto/DeFodi Images via Guliver

Nogometaši Intera izborili su plasman u finale talijanskog Kupa nakon što su na San Siru pobijedili Como 3:2 nakon prve utakmice bez golova.

Arhitekti novog Interovog preokreta bili su Sučić i Calhanoglu koji su zaslužni za sva tri gola. Sučić, koji je ušao u igru u 60. minuti, je upisao dvije asistencije i gol, dok je turski reprezentativac zabio dva gola i dodao asistenciju.

Sučić je nakon utakmice karijere otkrio svoja razmišljanja.

“Jako sam sretan, ovo je nešto prekrasno. Zaslužili smo, uspjeli smo pobijediti”, rekao je nakon susreta Petar Sučić pa dodao:

“Nije lako kada zaostajete za dva gola, ali pokazali smo svoj mentalitet. Dobra smo momčad, sretni smo što smo u finalu. Pokazali smo naš mentalitet, nikad se ne predajemo. Nadam se da ćemo ovako nastaviti.”

Otkrio je Sučić i što je igračima na poluvremenu rekao trener Christian Chivu.

“Ono što se dogodi u svlačionici treba tamo i ostati. Imamo odličnu kvalitetu, trebali smo igrati brže i agresivnije”, rekao je Sučić i istaknuo da nije problem što je ušao s klupe:

“Ulazak s klupe? Igram za Inter, moram biti spreman pomoći momčadi u svakom trenutku. Sretan sam jer smo stigli do finala”, zaključio je Sučić.