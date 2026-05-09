Petar Sučić nastavlja oduševljavati u Italiji: Zabio je svoj drugi gol u ligi

Podijeli :

xGiuseppexMaffiax 260509_SerieA_Lazio-Inter_GM_08641 via Guliver Image

Inter Milan je već osvojio talijansku Serie A te sada može mirno rotirati svoje igrače do kraja sezone. Tako je u 36. kolu na gostovanju kod Lazija u Rimu priliku od prve minute dobio Petar Sučić, a hrvatski reprezentativac to je, u pobjedi od 3:0, opravdao svojim drugim golom sezone

Lautaro Martinez doveo je Inter u vodstvo u šestoj minuti da bi u 39. minuti Argentinac preuzeo ulogu asistenta. Njegova lopta pronašla je Petra Sučića koji je zabio za 2:0. Konačnih 3:0 postavio je Henrikh Mkhitaryan golom u 76. minuti.

Ovaj susret bio je uvertira za finale Coppa Italije koje će se igrati 13. svibnja na Olimpicu u Rimu od 21 sat. Podsjećamo, ključni igrač Intera u prolasku u finale bio je baš Sučić koji je protiv Coma upisao dvije asistencije, a zatim i pogodio za pobjedu Intera.