Pašalić zabio gol u pobjedi protiv Napolija

Podijeli :

xGianlucaxRicci IPAxSportx xipa-agency.netx IPA_71873889 IPA_Agency_IPA71873889 via Guliver Image

U susretu 26. kola talijanske Serie A Atalanta Marija Pašalica ugostila je Napoli te ih je porazila s 2:1. Jedan od pogodaka zabio je i hrvatski reprezentativac Mario Pašalić koji je pogodio za 1:1.

Poveo je Napoli u 18. minuti preko Sama Beukeme da bi tu prednost sačuvali sve do 61. minute. Tada je Pašalić u svom stilu, glavom nakon udarca iz kuta, pogodio za 1:1 i povratak Atalante u susret.

U 82. minuti je domaća momčad u potpunosti preokrenula susret. Zaslužan za to bio je Lazar Samardžić koji je zabio za 2:1 i pobjedu Atalante. Unatoč pobjedi ostali su na sedmom mjestu dok je Napoli na trećem.

Bergamskoj momčadi u srijedu u goste stiže BorussiaDortmund koju vodi hrvatski trener Niko Kovač. Susret je to šesnaestine finala Lige prvaka, a u prvom susretu slavila je njemačka momčad s 2:0.