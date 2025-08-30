Pašalić jubilarni 300. nastup za Atalantu okrunio golom, Smolčić i Baturina za Como ušli s klupe

Podijeli :

Roberto Tommasini IPA Sport via Guliver Images

U drugom kolu Serie A hrvatski reprezentativac Mario Pašalić bio je strijelac za svoju Atalantu, dok je Nikola Moro s Bolognom pobijedio Como Ivana Smolčića i Martina Baturine.

Mario Pašalić zabio je gol za vodstvo Atalante 1:0 u 79. minuti gostovanja u Parmi, no iako je do kraja bilo ostalo jako malo vremena, domaćin je izjednačio golom Cutronea u 85.

Pašaliću je to bio jubilarni 60. pogodak u 300. nastupu za klub koji odnedavno kao trener vodi Ivan Jurić, nakon što je u prethodnom kolu Serie A bio asistent u također 1:1 remiju s Pisom.

Bologna je kod kuće pobijedila Como 1:0 golom Orsolinija iz 59. minute. Za Bolognu je do 65. minute igrao Nikola Moro, dok su za Como nastupili Ivan Smolčić i Martin Baturina. Smolčić je u 27. minuti zamijenio Van der Brempta i igrao do kraja, dok je Baturina ušao u 80. minuti. Vratar Nikola Čavlina, koji je stigao iz Dinama na posudbu, ostao je na klupi.