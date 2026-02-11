Pašalić je nastupom u posljednjem kolu Serie A srušio hrvatski rekord

Podijeli :

SPI_074_ATALANTA_CREMONESE_ SPI-4501-0074 via Guliver Image

Mario Pašalić ostavio je još jedan značajan trag u talijanskom nogometu postavši hrvatski igrač s najviše nastupa u Serie A. U pobjedi Atalante 2:1 protiv Cremonesea odigrao je svoju 274. utakmicu u elitnom razredu talijanskog nogometa, čime je nadmašio Milana Badelja koji je ostao na 273 nastupa. Jubilej je obilježio asistencijom za pogodak Davidea Zappacoste.

Ovo mu nije prvi rekord u Serie A. U listopadu 2024. postao je najbolji hrvatski strijelac u povijesti lige, a sada drži i rekord po broju odigranih susreta. U dosadašnjoj karijeri u Serie A postigao je 54 gola i dodao 33 asistencije, impresivne brojke za veznog igrača.

Na ljestvici hrvatskih nogometaša u Serie A iza njega su Badelj (273 nastupa), Marcelo Brozović (261), Ivan Perišić (208) i Zvonimir Boban (195). Pašalić je talijansku ligu počeo igrati u sezoni 2016./17., kada je za Milan upisao 24 nastupa, dok je ostatak utakmica skupio u dresu Atalante.

U Bergamu je od 2018. godine te je postao jedan od ključnih igrača i simbola stabilnosti momčadi. Atalanta se trenutačno nalazi na sedmom mjestu Serie A, a u doigravanju za osminu finala Lige prvaka suočava se s Borussijom Dortmund.