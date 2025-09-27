Osim na terenu, Modrić u Milanu ruši rekorde i izvan njega!

Podijeli :

Daniele Buffa via Guliver

Dolazak Luke Modrića na 'čizmu' pokazao se kao pun pogodak.

Osim što svojim majstorijama oduševljava na terenu, hrvatski veznjak radi odlične stvari i za marketing velikana sa San Sira.

Naime Modrić trenutno drži najprodavaniji dres jednog igrača u svim verzijama, a najveći interes izaziva treća, žuta garnitura – njezina prodaja porasla je za impresivnih 44% u odnosu na prošlu godinu. Odmah iza njega na listi najprodavanijih slijede Rafael Leao i Christian Pulišić, donosi Gazzetta dello Sport.

Prodaja ovog dresa eksplodirala je nakon domaćih utakmica, s porastom od gotovo 100% nakon susreta s Bolognom i 32% nakon utakmice protiv Udinesea.

Razlozi se mogu tražiti i u tome što je Modrić u žutoj garnituri zabio prvijenac za Rossonere…