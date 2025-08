Oduševljenje na ulicama Milana, pogledajte kako je dočekan Modrić!

Podijeli :

Screenshot Instagram

Luka Modrić nakon 13 godina u Real Madridu promijenio je sredinu te je danas službeno predstavljen kao novi igrač Milana.

Kapetan hrvatske reprezentacije je predstavljen na press konferenciji, a zatim je izašao na balkon pozdraviti navijače.

Oduševljeno su ga dočekali, skandirali njegovo ime, a Modrić ih je pozdravio i bacio dres.

Modrić je na predstavljanju rekao:

“Sjećamo se Milana kao jedne od najboljih momčadi na svijetu. Ne smijemo se zadovoljiti osrednjom sezonom ili samo plasmanom u Ligu prvaka. Što se tiče moje vizije za Milan, moramo biti i ponizni: potrebno je puno rada kako bismo klub vratili na najvišu razinu.

Vrlo sam natjecateljski nastrojen i želim tu energiju prenijeti na momčad. Minimalni cilj je plasman u Ligu prvaka, ali Milan mora težiti osvajanju trofeja, to je moj cilj i to bi trebao biti cilj svakoga tko radi u Milanu. No, pritom moramo ostati ponizni i imati čvrstu, stabilnu momčad.”