‘Od svih naših ozlijeđenih igrača, Bašić bi mogao biti onaj s najvećim problemima’

Alberto Gandolfo BSR Agency via Guliver

Hrvatski nogometaš Toma Bašić u redovima Lazija ostao je u svlačionici tijekom drugog dijela protiv Juventusa.

Bašić seu 40. minuti požalio na bol u mišićima, no ostao je na travnjaku sve do kraja poluvremena kada je zamijenjen. Rimski dnevni list Il Messagero u svojem prvom ovotjednom izdanju piše da se strahuje od ozljede mišića.