Hrvatski nogometaš Toma Bašić u redovima Lazija ostao je u svlačionici tijekom drugog dijela protiv Juventusa.
Bašić seu 40. minuti požalio na bol u mišićima, no ostao je na travnjaku sve do kraja poluvremena kada je zamijenjen. Rimski dnevni list Il Messagero u svojem prvom ovotjednom izdanju piše da se strahuje od ozljede mišića.
„Od svih naših ozlijeđenih igrača, Bašić bi mogao biti onaj s najvećim problemima”, poručio je Maurizio Sarri, trener Lazija.
Podsjetimo, sredinom siječnja je također zbog zdravstvenih problema morao propustiti dvije ligaške utakmice, no sad se čini da bi ta stanka mogla biti još i dulja.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!