Očajnički potez vlasnika kluba iz Serie A: U pomoć pozvao – svećenika!

Vlasnik Lazija, Claudio Lotito još je jednom iznenadio javnost.

Lotito se odlučio boriti protiv ozljeda koje su se počele nizati i posljedičnog pada forme tako što je pozvao svećenika kojeg je zamolio da blagoslovi momčad i teren.

Kriza u Laziju traje već dulje vrijeme, još od poraza od Rome u derbiju. Stvari su jednostavno krenule nizbrdo. Iz tjedna u tjedan broj ozlijeđenih igrača povećavao se. U jednom je trenutku čak deset igrača bilo na popisu ozlijeđenih, što je poremetilo sve planove trenera i stručnog stožera.

Za Lotita je to bio znak da se mora pronaći alternativno rješenje. A to alternativno rješenje bio je dolazak svećenika, jer je vlasnik kluba uvjeren da je sve što se događa posljednja dva mjeseca posljedica loše energije koja okružuje momčad.

Lotito je u petak, nakon višemjesečnog planiranja, na stadionu ugostio skupinu gostiju, među kojima je bio i svećenik kojega je zamolio da blagoslovi teren i momčad kako bi dobili „božansku zaštitu“. Iako se veći broj igrača oporavio, Lotito nije odustao od ideje da iskoristi reprezentativnu stanku za ovaj potez.

Nije ovo prvi put da Lotito poseže za nekonvencionalnim metodama, ali traženje blagoslova od svećenika potez je koji nitko nije očekivao, pa čak ni za njegove standarde. Čini se da je riječ više o potezu iz očaja.

Ostaje pitanje što će misliti o uspjehu ove svoje akcije, budući da je upravo nakon nje stigla vijest da Nicolo Rovella mora na operaciju.