Nikola Moro ostao na klupi u dramatičnom porazu od Parme

Daniele Buffa via Guliver Image

U utakmici 24. kola Serie A Bologna Nikole More ugosrtila je Parmu u "derbiju" sredine tablice. U tom susretu vidjeli smo čak dva crvena kartona te jedan gol koji je stigao u 95. minuti. Njega je postigao Christian Ordonez za 1:0 Parme.

U 18. minuti vidjeli smo prvu važnu situaciju na utakmici, ali ona nije bila vezana uz postizanje pogotka. Tada je veznjak Bologne Tommaso Pobega zaradio izravni crveni karton i Bologna je ostala s desetoricom na terenu. Tu brojčanu nadmoć, činilo se, su iskoristili u 69. minuti. Santiago Castro pogodio je za 1:0, ali Argentincu je poništen pogodak zbog zaleđa.

10 minuta kasnije došla je loša vijest za Parmu jer je još jedan Argentinac, Mariano Troilo, zaradio drugi žuti karton i Parma je ostala s desetoricom. Do kraja utakmice se umjesto 11 na 11, igralo 10 na 10, a u takvom odnosu snaga bolje su se snašli gosti.

U petoj minuti sudačke nadoknade za pobjedu gostujuće momčadi pogodio je Christian Ordonez, još jedan Argentinac u redovima Parme. Ovom pobjedom od 1:0 Parma je pobjegla zoni ispadanja na relativno sigurnih osam bodova prednosti. Što se tiče Bologne, oni se sada nalaze na 10. mjestu, šest bodova od sedmog mjesta koje vodi u play-off Konferencijske lige.

Nikola Moro je za Bolognu cijeli susret odsjedio na klupi za pričuve.