Nevjerojatni Sučić dva puta asistirao pa zabio za plasman Intera u finale

xGiuseppexMaffiax 260421_CoppaItalia_Inter-Como_GM_07176 via Guliver Image

U utorak navečer odigrana je uzvratna utakmica polufinala Coppa Italije između Intera i Coma. Nakon što je prvi susret završio s 0:0, u drugom je Inter slavio s 3:2 te su tako izborili finale.

Sve do 32. minute nije bilo golova, a onda je Martin Baturina zabio za 1:0. Hrvatski reprezentativac tako je prekinuo post od mjesec dana bez gola i trasirao je put svojoj momčadi prema finalu.

Como je u 48. minuti zabio i drugi gol, a njega je postigao Lucas da Cunha na asistenciju Nica Paza.

Inter se uspio sabrati u 69. minuti kada je Petar Sučić uposlio Hakana Calhanoglua, a zatim je Turčin pogodio za smanjenje zaostatka i nadu u povratak. Isti dvojac bio je zaslužan i za drugi gol Nerazzurra. Sučić je u 86. minuti ubačajem pronašao Calhanoglua koji je pogodio za 2:2 i povratak Intera.

U 89. minuti su malo obrnuli uloge pa je Calhanoglu uposlio hrvatskog veznjaka koji je u padu pogodio za 3:2 i pobjedu Intera na San Siru.

Tako je Inter drugi put zaredom protiv Coma preokrenuo zaostatak od 2:0 te je s ukupnih 3:2 izborio finale Coppa Italije gdje će igrati protiv pobjednika dvomeča između Atalante i Lazija gdje je prvi susret završio s 2:2 u Rimu. Uzvrat se igra u srijedu u Bergamu.