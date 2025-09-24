‘Nevjerojatan posao Tudora, govori onako kako ja pričam u kafiću s prijateljima’

Podijeli :

xNicoloxCampox via Guliver

Igor Tudor radi odličan posao u Torinu.

Hrvatski stručnjak nakon četiri kola Serie A ima tri pobjede i remi, a da se odlično radi u Torinu primijetio je i Antonio Cassano, talijanska legenda koja je danas televizijski komentator.

“Iako je Juve odigrao remi u Veroni, to nije za odbaciti nakon dvije teške utakmice. Vidim da momčad ima identitet. Trener je ekipi dao dušu, dao je identitet, unio osobnost i rad. Ali i igrači koje je klub doveo moraju dati svoj doprinos. David, doveden si, pokaži nešto. Openda, pokreni se”, rekao je Cassano koji je uputio kritike i Teunu Koopmeinersu.

“Plaćen je 60 milijuna, a igra kao da se boji. Ako se boji, neka ide igrati za U-23 ili neka ostane doma. U sredini terena je očajan, iza polušpica beskoristan, a kao mezzala neizdrživ.”

Vratio se opet na Tudora:

“Posao koji je Tudor napravio do danas je izvanredan. On daje identitet, hrabrost, ubacuje klince poput Adžića i ide u napad jer želi pobjedu. To je nešto što Juve nije imao godinama. Tudor radi nevjerojatan posao i još mi se sviđa način na koji govori. Govori onako kako ja pričam u kafiću s prijateljima. Nije ga briga što su novinari prisutni, on kaže istinu. Za mene je posao koji radi Tudor jednostavno izvanredan.”