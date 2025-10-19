Navijači tjeraju Tudora nakon prvog poraza, mrežama se širi #TudorOUT

Podijeli :

AP Photo/Alberto Saiz via Guliver

Igor Tudor doživio je prvi poraz u Serie A ove sezone na klupi Juventusa koji je kod Coma u sedmom kolu izgubio 2:0.

Momčad u kojoj igra Martin Baturina ovom se pobjedom izjednačila s Juventusom na petom mjestu, a Juventus je u posljednjih šest kola upisao pet remija i poraz.

Uoči utakmice se pisalo o mogućem otkazu treneru Igoru Tudoru, a navijači su potvrdili nezadovoljstvo objavama na društvenim mrežama nakon poraza.

Na službenom Facebook profilu Juventusa ispod objave o rezultatu utakmice u Comu, najviše lajkova ima komentar “Tudore, ajde doma”. Na X-u pak širi se hashtag #TudorOUT. Tako su navijači pojačali pritisak na Tudora koji su pokrenuli mediji. Novinar Matteo Moretto ranije je gostovao na YouTube kanalu Fabrizija Romana, gdje je govorio o Tudorovoj budućnosti.

“Roberta Mancinija je Juventus razmatrao prošle sezone, prije nego što je odlučio krenuti na Igora Tudora. Juventus je na kraju odlučio zaključiti posao s Tudorom, a Cristiano Giuntoli izabrao je trenera koji poznaje okruženje, donio je energiju i pozitivu momčadi i na kraju ostvario željeni cilj – plasman u iduće izdanje Lige prvaka”, rekao je Moretto o hrvatskom treneru.