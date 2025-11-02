Navijači Milana izabrali Modrića za igrača mjeseca

2. stu 2025
Luka Modrić i dalje impresionira talijansku nogometnu javnost i navijače Milana.

Uoči večerašnjeg derbija protiv Rome, koji počinje u 20:45, klub je objavio da je hrvatski kapetan osvojio još jedno priznanje. Proglašen je najboljim igračem Milana za mjesec listopad.

U izboru provedenom putem društvenih mreža navijači su Modriću dali najviše glasova, a priznanje je zaslužio sjajnim igrama u četiri utakmice koje je odigrao tijekom mjeseca. U svakoj od njih bio je među najbolje ocijenjenim pojedincima svoje momčadi.

