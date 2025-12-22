Napoli u Saudijskoj Arabiji osvojio prvi talijanski Superkup nakon više od 10 godina

Podijeli :

foto Daniele Buffa via Guliver Image

U ponedjeljak navečer odigrano je finale talijanskog Superkupa koji se igra u Saudijskoj Arabiji. Tamo su se sreli Napoli, aktualni prvak Serie A i Bologna Nikole More koja je osvojila Coppa Italiju prošle sezone. U ovom finalu ipak su bolji bili osvajači lige iz prošle sezone. Napoli je na kraju slavio s 2:0.

Napoli je imao bolje prvo poluvrijeme od Bologne, a to su naplatili tek u 39. minuti. Tada je brazilsko desno krilo David Neres zabio za 1:0 Napolija. S tim rezultatom otišlo se na predah u Rijadu.

Brazilac je bio strijelac i na početku drugog dijela. U 57. minuti Neres je ponovno uspio zabiti i tako je trasirao put Napoliju prema osvajanju Superkupa, prvom nakon 11 godina.

Do kraja susreta nije bilo promjene rezultata i Napoli je s 2:0 došao do prvog Superkupa nakon 2014. godine. Tada su nakon penala svladali Juventus u Dohi.

Hrvatski reprezentativac Nikola Moro za Bolognu je igrao od 45. minute.