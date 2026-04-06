Napoli minimalnom pobjedom preskočio Milan, Modrić igrao cijeli susret

Nogometaši Napolija preskočili su Milan na drugom mjestu ljestvice talijanskog prvenstva minimalnom 1-0 domaćom pobjedom u međusobnom dvoboju u zadnjoj utakmici 31. kola.
Jedini gol na utakmici postigao je Politano u 79. minuti.
Aktualni prvaci tim su golom stigli do učinka od 65 bodova, dva više od Milana u redovima kojeg je kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić odigrao čitav susret.
Uvjerljivo vodeći je Inter sa 72 boda.
