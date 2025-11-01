Napoli kiksao protiv Coma na domaćem terenu, Baturina odsjedio na klupi

Podijeli :

Jonathan Moscrop Sportimage via Guliver

U 10. kolu Serie A Napoli je ugostio hrvatsku koloniju iz Coma. Očekivala se pobjeda kluba s juga, ali na kraju je utakmica završila remijem 0:0.

Na iznenađenje većine Como je bio bolja momčad u ovom susretu. Imali su veće prilike za pogodak, a najveća je stigla u 26. minuti kada je Alvaro Morata promašio kazneni udarac.

Do kraja susreta se stanje nije promijenilo i ostalo je 0:0. Za Como je do 71. minute uz žuti karton igrao Ivan Smolčić dok su ostala dvojica Hrvata, Martin Baturina i Nikola Čavila, odsjedili na klupi.

Napoli je ovim remijem ostao na prvom mjestu Serie A, ali će ga Roma preskočiti ukoliko slavi na gostovanju kod Milana.