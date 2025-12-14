Napoli izgubio u Udinama: Modrićev Milan i dalje drži vrh Serie A

Podijeli :

(AP Photo/Armando Franca)

U susretu 15. kola talijanskog nogometnog prvenstva Udinese je pobijedio Napoli sa 1-0, dok je Verona u derbiju začelja porazila Fiorentinu sa 2-1.

Pogodak odluke u susretu igranom u Udinama zabio je Jurgen Ekkelenkamp u 75. minuti.

Domaćin je još dva puta tresao suparničku mrežu, ali su oba gola poništena, prvi zbog zaleđa, a drugi zbog prekršaja.

Aktualni prvak je nakon prvog poraza u posljednja četiri kola propustio iskoristiti kiks Milana koji je kod kuće odigrao 2-2 protiv Sassuola. Inter sada ima priliku pobjedom protiv Genoe preuzeti vrh ljestvice.

U derbiju začelja Verona je pobijedila Fiorentinu sa 2-1 “zabetoniravši” Viole na dnu ljestvice.

Junak susreta bio je Gift Orban koji je zabio oba gola za Veronu, pri čemu pobjednički u šestoj minuti nadoknade. Za Fiorentinu je gol zabio Unai Nunez u 69. minuti pogodivši vlastitu mrežu.

Za Fiorentinu je cijeli susret odigrao Marin Pongračić dok Domagoj Bradarić nije bio u sastavu zbog ozljede.

Večeras se još sastaju Genoa i Inter, te Bologna i Juventus, dok u ponedjeljak igraju Roma i Como.

Vodi Milan sa 32 boda, Napoli ima 31, a Inter 30 bodova i susret manje. Udinese je deseti sa 21 bodom.

Verona drži 18. mjesto sa 12 bodova, Pisa ima 10, a Fiorentina je posljednja s tek šest bodova.