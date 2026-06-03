Napoli iskeširao 50 milijuna za napadača

Danski reprezentativni napadač Rasmus Hojlund (23) ostaje u Napoliju nakon što je talijanski klub otkupio njegov ugovor od Manchester Uniteda za 50 milijuna eura, objavila su u srijedu dva kluba.
Hojlund je protekle sezone bio na posudbi u Napoliju te je u 44 utakmice upisao 16 golova i osam asistencija, pomogavši klubu da osvoji talijanski superkup i drugo mjesto u Serie A. To mu je bio drugi angažman u Italiji, budući da je u sezoni 2022/23. igrao za Atalantu.
Prije dolaska u Napoli dvije sezone je nosio dres Manchester Uniteda, za koji je postigao 26 golova u 95 susreta, te je sudjelovao u osvajanju FA kupa 2024.
Za dansku reprezentaciju je u 33 utakmice zabio 13 golova.
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