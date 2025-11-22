Napoli bolji od Pašalićeve Atalante za skok na vrh Serie A

Podijeli :

AP Photo/Darko Bandic via Guliver

U 12. kolu talijanske Serie A Napoli je uvjerljivo, s 3:1, porazio Atalantu za koju je igrao Mario Pašalić.

Klub s juga Italije je u vodstvo došao već u 17. minuti kada je mrežu gostiju zatresao Brazilac David Neres. Isti igrač zabio je i u 38. minuti, a gol za 3:0 u 45. minuti postigao je Noa Lang.

Do kraja utakmice je Atalanta uspjela tek ublažiti poraz. U 52. minuti je za klub iz Bergama zabio Gianluca Scamacca, Talijan koji je na poluvremenu zamijenio Marija Pašalića.

Ovom pobjedom je Napoli privremeno preuzeo vrh Serie A s 25 bodova, jednim više od Intera, Rome i Bologne. Prve dvije spomenute momčadi imaju i utakmicu manje dok je Bologna u subotu na gostovanju kod Udinesea slavila s 3:0. U nedjelju se igra veliki talijanski derbi između Intera za koji igra Petar Sučić i Milana čiji je član hrvatski kapetan Luka Modrić.

