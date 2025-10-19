Napeti odnosi u Torinu, Tudor pred otkazom?

Podijeli :

xNicoloxCampox via Guliver

Juventus danas gostuje kod Coma u sedmom kolu Serie A, a u Torinu navodno nisu zadovoljni s Igorom Tudorom.

Talijanski novinar Matteo Moretto gostovao je na YouTube kanalu Fabrizija Romana, gdje je govorio o budućnosti dvojice trenera – Igora Tudora i Roberta Mancinija.

Tudor je, tvrde Moretto i Romano, blizu otkaza. Hrvatski strateg navodno nije u najboljim odnosima s čelnicima Stare dame, a sada ga čekaju dva teška gostovanja – prvo kod Coma u prvenstvu, a zatim i kod madridskog Reala idući tjedan u Ligi prvaka.

“Inicirajmo današnji video pričom o trenerima, točnije o jednom od najspominjanijih u posljednjih nekoliko mjeseci, jer Roberto Mancini je svakako bio jedan od profila koje je Juventus razmatrao prošle sezone, prije nego što je odlučio krenuti na Igora Tudora. No uvjeti se tada nisu poklopili. Juventus je na kraju odlučio zaključiti posao s Tudorom, a Cristiano Giuntoli izabrao je trenera koji poznaje okruženje, donio je energiju i pozitivu momčadi i na kraju ostvario željeni cilj – plasman u iduće izdanje Lige prvaka”, rekao je Moretto.

Moretto je otkrio i da su odnosi između Tudora i sportskog direktora Juventusa, Damiena Comollija, zategnuti.

“Što se tiče Juventusa i budućnosti Igora Tudora, već sam ranije otkrio neke detalje. Podsjećam da sam tada naglasio kako je Tudorov rad pod povećalom. To se nije promijenilo – odnosi između Comollija i Tudora su prilično hladni. Tudorov rad i dalje se pomno prati, a njegova budućnost u klubu bit će jasno oblikovana u nadolazećim tjednima.

Trenutna situacija je jasna – Juventus ide utakmicu po utakmicu. Tudorova budućnost je neizvjesna i ovisit će o rezultatima, ali zasad nema nikakvih kontakata ni upita prema Robertu Manciniju. To je trenutačni okvir kad je riječ o budućnosti Juventusa i dvojice trenera”, zaključio je Moretto.