Napadač Napolija operiran, na travnjak se vraća tek pred kraj sezone?

Napadač Napolija David Neres (28) operiran je u Londonu, objavio je talijanski nogometni prvak.

Brazilac se posljednjih nekoliko tjedana borio s ozljedom gležnja te je nedavno donio odluku o operaciji kako bi riješio problem. Operacija je obavljena u ponedjeljak u Londonu.

“Neres je operirao lijevi gležanj u Londonu. Operacija je bila potpuno uspješna. Igrač Napolija će se odmarati nekoliko dana, a zatim će započeti svoj program rehabilitacije,” objavio je klub.

Napoli nije otkrio koliko će Neres izbivati s terena, no talijanski mediji navode kako se njegov povratak očekuje početkom svibnja.

Napoli se trenutačno nalazi na četvrtom mjestu Serie A sa 43 boda, devet manje od lidera Intera.