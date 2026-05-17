Moro slavio protiv Pašalića, Bologna je još u igri za Europu

Nogometaši Bologne minimalnom 1:0 gostujućom pobjedom protiv Atalante u Bergamu u predzadnjem kolu ostali su u igri za sedmo mjesto u talijanskom prvenstvu, zadnje koje vodi u eurokupove sljedeće sezone.

Nikola Moro je za Bolognu u igru ušao u 69. minuti, dok je Mario Pašalić igrao za Atalantu od 63. minute.

Osma Bologna kolo prije kraja ima 55 bodova, tri manje od sedme Atalante. U zadnjem kolu će Bologna dočekati Inter, dok Atalanta gostuje kod Fiorentine.