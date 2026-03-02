Moro odigrao odličnu utakmicu u minimalnom slavlju Bologne

Pisa i Bologna odigrali su susret 27. kola Serie A gdje su gosti minimalno slavili (0:1).
Jedini pogodak pao je u 90. minuti, Jens Odgaard je golčinom s distance donio pobjedu Bologni; i to petu u nizu.
U pobjedi gostiju sjajno se istaknuo hrvatski reprezentativac Nikola Moro koji je odigrao sivh 90 minuta.
Ukupno je upisao 35 točnih dodavanja od čega čak osam dugih i to s preciznošću od 80 posto. Uz to je još upisao presijecanje, čišćenje, blokiran udarac i četiri osvojena zračna duela.
Golman Adrian Šemper s klupe je pratio poraz svoje Pise.
