Moro igrao u pobjedi Bologne protiv Leccea

(AP Photo/Altaf Qadri) via Guliver Image

Nogometaši Bologne učvrstili su se na osmom mjestu ljestvice talijanskog prvenstva sigurnom 2:0 domaćom pobjedom protiv davljenika Leccea

Domaće je u prednost doveo Freuler (26) sredinom prvog poluvremena, a tri boda potvrdio je Orsolini (90+2) u sudačkoj nadoknadi.

Hrvatski reprezentativni veznjak NikolaMoro igrao je za Bolognu do 86. minute.

Osma Bologna sada ima 48 bodova, pet manje od sedme Atalante, a četiri više od devetog Lazija, dok je Lecce ostao u zoni ispadanja, 18. sa 27 bodova, koliko ima i 17. Cremonese.

Vodi Inter sa 72 boda, šest više uz utakmicu manje od drugog Napolija.