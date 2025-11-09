Morina Bologna pobijedila Napoli i sačuvala Modriću vrh Serie A

Podijeli :

GianlucaxRicci IPAxSport via Guliver Image

U susretu 11. kola talijanskog nogometnog prvenstva Bologna je pobijedila Napoli sa 2-0 skočivši na četvrto mjesto Serie A.

Domaćin je oba gola zabio u drugom dijelu, a strijelci su bili Thijs Dallinga u 50. i Jhon Lucumi u 66. minuti.

Nikola Moro je za pobjednički sastav zaigrao od 81. minute.

Genoa i Fiorentina su remizirale 2-2. Domaćin je poveo, Fiorentina je okrenula rezultat s dva gola, da bi Genoa zabila za 2-2.

Golove za domaći sastav zabili su Leo Ostigard (15) i Lorenzo Colombo (60), a za goste Albert Gudmundsson (20-11m) i Roberto Piccoli (57). Marin Pongračić je odigrao cijeli susret za “viole”.

U prvom nedjeljnom susretu Sassuolo je na gostovanju sa 3-0 pobijedio Atalantu, koju vodi Ivan Jurić.

Dvostruki strijelac za Sassuolo bio je Berardi (29-11m, 66), a jedan gol postigao je Pinamonti (47). U domaćem debaklu Atalante, veznjak hrvatske reprezentacije Mario Pašalić odigrao je čitav susret.

Na vrhu su Milan i Napoli sa po 22 boda, jedan manje imaju Inter, Bologna i Roma.